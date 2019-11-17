حملة شرسة يقودها أردوغان… تركيا تصدر قرارا بعزل 4 رؤساء بلديات أكراد

الخليج 365:

عزلت تركيا أربعة رؤساء بلديات، اليوم السبت، وعينت آخرين مكانهم في إطار حملة حكومية آخذة في الاتساع تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.

ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته الحزب بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني، مما أدى لمقاضاة آلاف من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي وبعض زعمائه. وينفي الحزب هذه الصلات.

ووفقا لما نشرته وكالة “رويترز”، عزلت السلطات رؤساء بلديات مازيداج وصور وديريك في إقليم ماردين بجنوب شرق البلاد وعينت بدلاء لهم.

وتم عزل رئيس بلدية سروج في إقليم شانلي أورفا مما يرفع عدد رؤساء البلديات الذين جرى عزلهم بعد انتخابهم هذا العام إلى 24.

ويحكم رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي العديد من المدن في جنوب شرق تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد، ويقول الحزب إنه هدف لمخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه.

يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي، هو الحزب الوحيد في البرلمان التركي الذي يعارض هجوما بدأته تركيا في شمال شرق سوريا يوم التاسع من أكتوبر/تشرين الأول.