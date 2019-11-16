مفصولون من القوات المسلحة ينظمون وقفة احتجاجية بالساحة الخضراء…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مفصولون من القُوّات المُسلّحة، عن تنظيم وقفةٍ احتجاجيةٍ اليوم السبت بالساحة الخضراء، ضد تباطؤ المجلس السيادي بالنظر في قضيتهم، فيما أكّد مُقرِّر لجنة الضباط المُتقاعدين الرائد معاش حسن محمد محمود، أنّ رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد لهم تكوين لجنة برئاسة فريق وإشرافه المباشر للنظر في مطالب الضباط وضباط الصف المفصولين منذ 1989م – فترة حكم الإنقاذ.

وقال محمود لـ(الصيحة) أمس، إنّهم التقوا البرهان الأربعاء وسلّموه مُذكِّرة بمَطالب ضباط وضباط الصف المفصولين في فترة حكم الإنقاذ، وإنّه التزم بالنظر فيها، وحذّر محمود من مَغَبّة الخُرُوج في تظاهراتٍ بعد وَعد المجلس السيادي، وقال إنّ مناخ التظاهرات من شأنه فتح الباب واسعاً لدُخُول الأيادي الخفية التي تسعى للنَّيل من الوطن.