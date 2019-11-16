“التنمية الاجتماعية”: تعلن العام 2020 للطفولة

أعلنت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، بأن عام 2020 عام للطفولة، داعية إلى الإسراع في تحقيق عملية السلام، مشيرة إلى أن من أولويات الحكومة الانتقالية، الاهتمام بقضايا الأطفال والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وقالت الوزيرة، لدى مخاطبتها السبت بمجلس الطفولة، الورشة التشاورية حول أولويات الطفولة للمرحلة الانتقالية التي نظمها المجلس، قالت أبوابنا مفتوحة للجميع، وطالبت بتكامل الأدوار والتنسيق بين الجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في التعليم والصحة. ووجهت بتكوين إدارة خاصة بالإعلام المجتمعي، وإصدار صحيفة وقناة وإذاعة خاصة بالأطفال وبرلمان بكل ولاية، وكشفت عن وجود مشكلة في آلية التنسيق بين الوزارات ذات الصلة.

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من جانبها أقرت الأمينة العامة للمجلس القومي لرعاية الطفولة، سعاد عبدالعال، بتحديات تواجه المجلس لوضع البنيات الأساسية لدراسة الميزانيات الصديقة للطفولة الخاصة بمكافحة مرض سوء التغذية، الذي يصيب الأطفال دون خمس سنوات والتي انعكست في إصابة 33% من الأطفال بالتقزم.

وناشدت الجهات ذات الصلة بالطفولة، بحسب الشروق – بالاهتمام بقضايا الطفولة في مجال الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب النقية، وأردفت “كرسي الطفولة حار وصعب جداً” ولفتت إلى وجود 10% في المجتمع السوداني من أطفال الشوارع وفاقدي الرعاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)