“الدعم السريع”: هناك حملات استهداف موجهة ومتنوعة “ضدنا”

التاريخ: 16-نوفمبر-2019
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كشفت قوات “الدعم السريع”، عن أن هناك حملات استهداف موجهة ضد القوات وقيادتها، وأن هنالك تنويعاً في أساليب الاستهداف، وتوعدت بملاحقة كل من ينتحلون صفتها أو يستخدم شعارها لتنفيذ أعمال لتهديد الأمن القومي أو تشويه صورة القوات.
وأكدت قوات “الدعم السريع” في بيان رسمي بأنها ستلاحق قانونياً كل من ينتحل صفتها أو يستخدم شعارها لتنفيذ أعمال يقصد بها تهديد الأمن القومي أو تشويه صورة قوات “الدعم السريع”، محذرة من التورط في مثل هذه الأعمال .
وكان ناشطون قد تداولوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً لأكياس تعبئة السكر والعدس تحمل اسم وشعار قوات “الدعم السريع” مكتوب عليها “توزع مجاناً”.
وشد البيان بحسب الشروق – على أنه ليس لقوات “الدعم السريع” أي صلة بهذه الصور، ولا يوجد أي مشروع من مشاريعها الاجتماعية له علاقة بموضوع الصور المنتشرة.
وأضاف البيان أن مثل هذه التصرفات تأتي في إطار الحملات الموجهة ضد القوات وقيادتها، وهذه المرة تنوعت الأساليب واختلفت الطرق بحيث إنها وضعت السم في الدسم وحولت حاجة المواطنين إلى مواد تحرك بها الحرب الإعلامية ضد قوات “الدعم السريع”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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