إزالة مخالفات جسر الدباسين بجهة أمدرمان

نفذ جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات فرع أم درمان، حملة إزالة وتعديات كبرى على مسار المقتربات لجسر الدباسين جهة أم درمان، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بكل من محلية أم درمان وهيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم.

وأكد المهندس مصطفى شلبي مدير فرع الجهاز بأم درمان،بحسب الشروق – أن الحملة في إطار خطة الجهاز تمضي قدماً في تحقيق اختصاصات عمل الإزالة ومنع التعدي على الأراضي، وأن العمل بمسار مقتربات جسر الدباسين كمرحلة أولى تمثلت في إزالة المخالفات المتنوعة على مسار الردميات الخاصة بالجسر.

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وتمت إزالة كافة التشوهات والتعديات على مسار طريق الجسر والتي بلغت حوالي 109 مخالفات متنوعة وتعديات على أراضي الطريق العام المؤدية جهة اليسار لمقتربات جسر الدباسين جهة الجنوب لمدينة أم درمان. وتتمثل المخالفات في مجموعة من الأكشاك والرواكيب والمظلات والطبالي ومطعم وبعض اللافتات الإعلانية المخالفة، بالإضافة إلى حاوية وتعتبر من أكثر المخالفات المتنوعة ومتعددة بالطريق العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)