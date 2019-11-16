نهر النيل تنفذ مشروعات طاقة روسية

كشف والي نهر النيل المكلف، عبدالمحمود حماد حسين، عن توقيع اتفاقيات مع شركات روسية لتنفيذ مشروعات الطاقة لإنتاج ما يقدر بـ900 ميقاواط. وأشار إلى توقيع ثلاث مذكرات، مع شركات روسية متخصصة في مجالات متعددة.

وقال الوالي إن انعقاد اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة في دورتها السابعة بالخرطوم برئاسة المهندس عادل أحمد إبراهيم، وزير الطاقة والتعدين، سيتم من خلالها التوقيع على عدد من العقودات والاتفاقيات المشتركة بين ولاية نهرالنيل والشركات العاملة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية لزيادة الناتج من الطاقة، حتى تسهم في زيادة إنتاج مصانع الأسمنت والمشاريع الزراعية الإنتاجة.

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وقال عبدالمحمود خلال لقائه وفد شركة “اليانس” الروسية العاملة في مجال إنتاج الطاقة، بحسب الشروق – قال إن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين في موسكو مؤخراً، تأتي بغرض تنفيذ مشروع إنتاج الطاقة التي تقدر بـ900 ميقاواطـ.

وأضاف أن الزيارة لروسيا مؤخراً نتج عنها توقيع أكثر من ثلاث مذكرات مع شركات متخصصة وذات قدرات في مجالات البيئة والحد من انتشار “السيانيد” و”الزئبق”، مبيناً أن المرحلة القادمة تعتبر مرحلة الإعداد والترتيب الجيد للاستفادة من مقومات الولاية لكسب مزيد من الاستثمارات الخارجية، خاصة في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)