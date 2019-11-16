الفكي يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا انفجار جسم غريب بالشمالية

التاريخ: 16-نوفمبر-2019 فى : أخبار 16 مشاهدة قام عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ محمد الفكي سليمان ووالي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري وعدد من القيادات بالمركز والولاية ومحلية مروي قاموا بتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا انفجار جسم غريب شرق منطقة تنقاسي في المنطقة المتاخمة لمعسكر الدروة التابع للقوات المسلحة حيث راح ضحية هذا الحادث ثلاثة أطفال وأصيبت امراة وطفلة. وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي لدى مخاطبته أسر الضحايا وسكان المنطقة أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة للحادث وأنها ستقف بقوة مع أسر المتوفين والمصابين وقال إن البلاد تشهد الآن حالة من الإصلاح والتغيير ولابد من الاهتمام بشريحة الأطفال. Advertisements من جانبه نقل والي الولاية الشمالية المكلف تعازي حكومة الولاية وأعضاء لجنة الأمن ومجتمع الولاية لأسر الضحايا سائلاً المولى عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء كما تمنى عاجل الشفاء للمصابين الذين يتلقون العلاج هذه الأيام بمدينة مروي الطبية . وأعلن بحسب سونا – عن وصول التيم الهندسي من القوات المسلحة خلال الأيام القليلة القادمة لمنطقة تنقاسي شرق وذلك لإجراء مسح شامل ونظافة واسعة لمعسكر الدروة الواقع بالغرب من المنطقة لإزالة جميع الدانات الكاذبة والقذائف من المنطقة حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين. هذا وقد وجدت زيارة عضو مجلس السيادة الأستاذ محمد الفكي ووالي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري والقيادات لمنطقة تنقاسي شرق قبولاً وارتياحاً من أسر الضحايا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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