وزير المالية: تحقيق السلام يزيد الناتج المحلي

قال د.إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إن الحكومة الانتقالية وظفت كل إمكانياتها وقدراتها من أجل تحقيق السلام لأن السلام هو الذي يقود للتنمية.

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وأوضح لدى مخاطبته اليوم السبت مؤتمر نحو تنمية شاملة ومستدامة في السودان والذي تنظمه مجموعة أبحاث السودان أن مجرد تحقيق السلام يؤدي إلى زيادة في معدلات الناتج المحلي .