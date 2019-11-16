وزير المالية: تحقيق السلام يزيد الناتج المحلي

التاريخ: 16-نوفمبر-2019
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قال د.إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إن الحكومة الانتقالية وظفت كل إمكانياتها وقدراتها من أجل تحقيق السلام لأن السلام هو الذي يقود للتنمية.
وأوضح لدى مخاطبته اليوم السبت مؤتمر نحو تنمية شاملة ومستدامة في السودان والذي تنظمه مجموعة أبحاث السودان أن مجرد تحقيق السلام يؤدي إلى زيادة في معدلات الناتج المحلي .
وأكد وزير المالية أهمية توظيف الموارد لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي تعد هدفاً رئيسياً من أهداف ثورة 19 ديسمبر المجيدة، مبيناً أن المرحلة الحالية تتطلب معالجات اقتصادية تعمل على محاصرة التضخم وإصلاح الخدمة المدنية وإزالة التشوهات في الاقتصاد الكلي بجانب وقف تدهور العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وأعرب البدوي بحسب سونا – عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في إيجاد حلول لقضايا الاقتصاد القومي، مؤكداً أن هناك آفاقاً كبيرة للاستثمار في السودان، مشيراً إلى الموارد الطبيعية التي يذخر بها السودان في مختلف المجالات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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