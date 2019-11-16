“لجنة المفصولين” : تضرر 7 ملايين شخص من قرارات الفصل

طالبت اللجنة التنفيذية للمفصولين من الخدمة المدنية، الحكومة برد الاعتبار للمفصولين في القطاعين العام والخاص وتعويضهم التعويض المجزي، وكشف رئيس اللجنة، أحمد محمد علي، أن عدد المفصولين يبلغ 600 ألف مفصول وأن المتضررين من الفصل 7 ملايين شخص.

وأشار محمد خلال تنوير صحفي يوم السبت “بطيبة برس”، إلى أن قرارات الفصل كان لها آثار سياسية واقتصادية واجتماعية للمفصولين من الخدمة المدنية من مدنيين وعسكريين، وأبان أنه تضرر 7 ملايين شخص من التداعيات السالبة لقرارات الفصل التي مارسها النظام السابق من أجل التمكين.

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وطالب محمد الحكومة بسرعة البت في قضايا المفصولين وتعويضهم مادياً واجتماعياً، والبحث عن معالجات فورية لأسرهم وفق ما تقتضيه ظروف أعمالهم.

من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية للمفصولين، محمد ضياء الدين، إن قضية المفصولين تعتبر قضية ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، مطالباً الحكومة بسرعة المعالجات للقضية التي ولدت الكثير من المرارات لأسر المفصلوين ما يتطلب إنصافهم.

وعلى ذات الصعيد قال المهندس محمد وداعة، وهو أحد مؤسسي لجنة المفصولين،بحسب الشروق – إن قضية المفصولين تتطلب إنصافهم بطرق شتى منها إعادة من يستطيع العطاء إلى موقع عمله مع حساب سنين الخدمة له خلال الفترة الماضية ومستحقاته المالية، بجانب معالجة معاشاتهم للذين وصلوا مرحلة المعاش، فضلاً عن إعطاء المعاش لذوي الموتى، وأبان أن قضية المفصولين تتطلب معالجات فورية لإزالة الغبن عن شريحة كبيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)