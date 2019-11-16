أسر معتقلي النظام البائد يحملون السيادي والوزراء مسؤولية سلامة ذويهم

كشفت أسر معتقلي النظام البائد عن تدهور الحالة الصحية لذويهم، وحملوا مجلس السيادة ومجلس الوزراء مسؤولية حياتهم، مهددين بالاعتصام بالشارع إذا لم يتم الإفراج عنهم أو تقديمهم لمحاكمة عادلة، كاشفين عن تردي الوضع الصحي لأبو هريرة حسين نتيجة لإصابته بالتسمم الدموي والفشل الكلوي والعمى بإحدى عينيه وتدهور الأخرى، وأن الطبيب المعالج نصح بإلافراج عنه ليقضي بقية حياته مع أهله –على حد تعبيرهم- مشيرين إلى إصابة آدم الفكي بذبحة صدرية فيما تم إجراء عملية قسطرة للحاج عطا المنان، لافتين إلى أن بعض أسر المعتقلين تكفلوا بإجراء عمليات جراحية لذويهم .

Advertisements

وقالت إبنة عبدالرحيم محمد حسين المهندسة سلمي في مؤتمر صحفي بالخرطوم للتنوير عن أوضاع المعتقلين بسجن كوبر اليوم (السبت)، إن اعتقال ذويهم تعسفي ودون مبرر قانوني، مشيرة إلى أن 6 منهم يقيمون في حبس انفرادي دون أسباب، ووصفت الأمر بأنه زرع للكراهية ضد آباءهم.

وأشارت سلمى بحسب موقع المشهد إلى أن أسر المعتقلين خاطبت رئيس مجلس السيادة للإفراج عنهم وما يزالون ينتظرون الرد، وقالت إن المؤسسات العدلية والقانونية أغلقت الأبواب أمامهم، لافتة إلى أنهم خاطبوا المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف ومنظمة (هيومن رايتس ووتش)، معلنة عن وقفة احتجاجية الأربعاء القادم أمام النيابة العامة.

فيما أكدت سلمى أن هيئة الدفاع عن المتهمين ستقلب الطاولة وستصعد الأمر لآخر مرحلة وقالت إن النائب العام خصم سياسي للمعتقلين السياسيين. واصفة الاعتقال بأنه خصومة سياسية ومخالفاً لقوانين الاجراءات الجنائية والقوانين الدولية، مشيرة إلى أنها تواجه تعسفاً في إكمال مهامها القانونية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)