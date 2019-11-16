(عربسات) توقِّع اتفاقية ثلاثية لتعزيز الاتصال في السودان

التاريخ: 16-نوفمبر-2019
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وقّعت (عربسات)، اتفاقية ثلاثية مع شركة سوداسات (إحدى شركات مجموعة سوداتل) وشركةST Engineering iDirect للارتقاء بمُستوى خدمات الاتّصال في السودان.
وبحسب مركز (أس. أم. سي) عن موقع (ستلايت تو داي) أمس، أنّ الاتفاقية تشمل إنشاء مركز (Newtec Dialog) الذي سَيُوفِّر خدمات الإنترنت في جميع أنحاء السودان على القمر الصناعي عربسات 6A الذي يتضمّن حُمُولة أربع حزم مُركّزة Ka-band، الذي أطلقته شركة (فالكون هيفي) في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، وهي مُخصّصة لربط مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، وذكر الموقع أن الصفقة تُوفِّر لشركة (سوداسات) إمكانية الوصول إلى الوظائف المُتعدِّدة الخدمات المملوكة لشركةST Engineering لقطاعات السوق مثل التّنقُّل والإصلاح الخلوي والبث.
وقال مدير عام (سوداسات) خالد أحيمر: “يسعدنا أن نعمل مع كل من عربسات وشركة ST Engineering iDirect للارتقاء بمُستوى الاتّصالات”، وأضاف حسب المَوقع: “تُعد شراكتنا مع الشركتين محورية في تَمكيننا من تقديم الاستراتيجية التي نستخدمها في السوق، ونتطلّع إلى نشر هذه الخدمات في السودان وخارجه وتوسيع نطاق خدماتنا في المُستقبل، واستخدام إمكانية تعدُّد الخدمات لـ”Newtec Dialog “.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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