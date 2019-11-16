البرهان: المرأة جديرة بقيادة عملية السلام بالبلاد

التاريخ: 16-نوفمبر-2019
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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن المرأة السودانية جديرة بقيادة عملية السلام وليس المشاركة فقط.
وقال البرهان خلال مخاطبته اليوم السبت بفندق كورنثيا المائدة المستديرة لمناقشة مشاركة النساء في طاولة السلام التي نظمتها تنسيقية النساء السياسيات والمدنيات (منسم) بحضور عدد من أعضاء مجلس السيادة قال “إن كل الحراك الثوري كان جله نساء و أن المرأة هي أكثر المتضررين من الحروب ورغم أننا تخطينا هذه الحروب إلا أن بعض النساء لازلن يعشن في مخيمات النزوح ويحملن هم الأجيال في ظروف قاسية تتطلب الوقوف معهن”.
وأضاف البرهان بحسب سونا – “أننا نؤكد على ضرورة مشاركة النساء في عمليات صنع السلام في كل مراحله، لافتاً إلى أن السلام هذه المرة يختلف اختلافاً كبيراً لأنه في السابق كانت المجموعات المتحاورة تسعى للكسب وكذلك الحكومة لكن الآن لا توجد جهة تسعى للكسب سوى شعب السودان.
ودعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى خلق سياسات واستراتيجيات شاملة تسير بتوافق وانسجام لتوطيد السلام وتعزيز التنمية المستدامة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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