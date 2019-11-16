صقور الجديان تعزف لحن الختام لموقعة البافانا بافانا

التاريخ: 16-نوفمبر-2019 فى : رياضة 10 مشاهدة وضع منتخبنا الوطني الأول لمساته النهائية لمباراته أمام جنوب إفريقيا عند الساعة الثالثة عصر غد الاحد على ملعب أورلاندو.

ويدخل صقور الجديان بحسب (اليوم التالي) إلى المباراة بنشوة الفوز على ساوتومي بأربعة أهداف دون رد مساء الأربعاء الماضي في الجولة الأولى، ليتصدر منتخبنا الجولة بفارق الأهداف عن غانا التي وضعت ثلاثة نقاط في رصيدها بالفوز على جنوب افريقيا بهدفين دون رد، ويعمل البافانا بافانا على التعويض. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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