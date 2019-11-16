“الجسور” تطالب “المالية” بتوفير المال لصيانة الطرق في جميع أنحاء البلاد

طالب المهندس طارق موسى، المسؤول من الصيانة بهيئة الطرق والجسور بالقطاع الأوسط في ولاية سنار، وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتوفير التمويل اللازم وفي الزمن المحدد لصيانة الطرق بولايات السودان المختلفة، وكشف عن الانتهاء من عمليات الصيانة والتأهيل لطريق سنجة والدمازين خلال أشهر من الآن، وقطع بعمل إزالة طبقة الأسفلت القديمة وعمل طبقة جديدة، لافتاً إلى أن هذه المرحلة بدأت بتنفيذ إزالة 20 كيلو متر من الأسفلت، مؤكداً تنفيذ إزالة 9 كيلو متر تمت بتمويل بلغ (3) ملايين جنيه، وأضاف “مستهدفون لأعمال الصيانة وإزالة الأسفلت والترقيع باستهداف 120 كيلو متر في طريق الدمازين الروصيرص”.

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وشكا الاستشاري للشركة المنفذة للمشروع (سودان بايل)، المهندس عبدالرحمن سيد، من تحديات واجهت الشركة، لافتاً لتأخير العمل بسبب التمويل وتوفير الوقود منذ العام 2017 والتي كان من المفترض أن يكون العمل متواصلاً وتوقفنا والآن الوضع أفضل من الأول، وكشف عن إنجاز 70% من أعمال المشروع، وقال “سوف يتم تنفيذ المراحل المتبقية من المشروع خلال الثلاثة الأشهر المقبلة”، واتهم بعض الشركات التي تعمل في مجال الطرق بأنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ولا تلتزم بالضوابط، ووصفها بسيئة السمعة والتي لها سند سياسي، مؤكداً التزام (سودان بايل) بالمواصفات العالمية في صناعة الطرق، وقال “نفذنا عدداً من الطرق في كردفان والدمازين”، وقال إن امتياز هذا الطريق لفترة (20) سنة.

وشكت مسؤولة إدارة السلامة المرورية والموازين للقطاع الأوسط، بحسب (اليوم التالي) من عدم تفعيل القوانين، في وقت كشفت فيه عن استثناءات وإعفاءات من جهات نافذة خلال عهد النظام البائد لبعض الشاحنات التي تحمل المواد البترولية والسوائل والمواد الصلبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)