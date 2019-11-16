بالفيديو : ماذا قالت بطلة تحدي القراءة العربي لدى وصولها أرض الوطن ؟

أبدت بطلة القراءة العربي الطالبة هديل أنور سعادتها بالفوز بعد أن شرفت بلادها أحسن تشريف وقالت: أهدي هذا الفوز لشهداء الثورة وأقول لهم إن أرواحكم لن تذهب سداً وسوف نفتح صفحة في تاريخنا الجديد .

وحيت هديل في كلمتها أمام مستقبليها لدى عودتها لأرض الوطن جهود الشيخ محمد بن راشد لإطلاقه هذه المبادرة للنهضة بسواعد الأمة العربية في لغة الضاد التى هي لغة القرآن الكريم ، وأضافت الشكر موصول لكل السودانيين الذين يسعون لبناء الوطن وكل سوداني دعمني ولو بكلمة و الشكر لوالداى ومدرستي ، ولكم أنتم الذين استقبلتموني هذا الاستقبال المهيب .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)