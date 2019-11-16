أبدت بطلة القراءة العربي الطالبة هديل أنور سعادتها بالفوز بعد أن شرفت بلادها أحسن تشريف وقالت: أهدي هذا الفوز لشهداء الثورة وأقول لهم إن أرواحكم لن تذهب سداً وسوف نفتح صفحة في تاريخنا الجديد .
وحيت هديل في كلمتها أمام مستقبليها لدى عودتها لأرض الوطن جهود الشيخ محمد بن راشد لإطلاقه هذه المبادرة للنهضة بسواعد الأمة العربية في لغة الضاد التى هي لغة القرآن الكريم ، وأضافت الشكر موصول لكل السودانيين الذين يسعون لبناء الوطن وكل سوداني دعمني ولو بكلمة و الشكر لوالداى ومدرستي ، ولكم أنتم الذين استقبلتموني هذا الاستقبال المهيب .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : ماذا قالت بطلة تحدي القراءة العربي لدى وصولها أرض الوطن ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.