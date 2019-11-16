إعفاء عدد من مديري الإدارات الرئيسية بشركة (سودابت)

أعفى المدير العام الجديد لشركة (سودابت) أيمن أبو الجوخ، عدداً من مديري الإدارات الرئيسية بالشركة، كما أعفى نائب المدير العام.

وكشفت مصادر بالشركة، عن حملة تغييرات واسعة يعتزم المدير الجديد تنفيذها ضمن خطة إصلاح شاملة في قطاع النفط. وشمل الإعفاء نائب المدير العام، ومدير الإدارة العامة للغاز، ومدير الإدارة العامة للاستكشاف وهندسة البترول، ومدير الشؤون الإدارية والمالية، وتكليف بدلاء مؤقتين، كما قام بتكليف مدير مكتب تنفيذي مهندس من الكفاءات داخل (سودابت).

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وأكدت المصادر أن المدير الجديد وضع خطة إصلاح شاملة تستهدف قطاع النفط تتضمن معالجة الترهل الوظيفي والاستعانة بالكفاءات الهندسية ومراجعة التعيينات السياسية بالشركة وضبط الأداء المالي، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)