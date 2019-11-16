اطلاق غاز مسيل للدموع في حفل زفاف

التاريخ: 16-نوفمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة تقدم عريف شرطة ببلاغ لشرطة محلية الحصاحيصا افاد في بلاغه بان مجهولاً اطلق غاز مسيل للدموع اثناء قيام حفل زفاف مما ادى الى اصابة اخدى عشر شخصاً من الحضور ليتم اسعافهم الى المستشفى لتلقي العلاج وخحز بعض المصابين للمزيد من الفحوصات والرعاية الطبية. Advertisements وادلى بعض شهود العيابن بحسب الدار بمعلومات عن الشخص الذي قام باطلاق الغاز داخل الحفل وجار البخث والمتابعة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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