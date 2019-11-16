غموض يكتنف جثة رجل طافية بالنيل بمنطقة البرقيق بالشمالية

التاريخ: 16-نوفمبر-2019 فى : حوادث 2 مشاهدة عثرت فرق الإنقاذ النهري التابعة لشرطة الدفاع المدني بمنطقة الشمالية على جثة رجل مجهول الهوية طافية على مياه النيل بجنوب غرب منطقة البرقيق بالولاية الشمالية، وفور إبلاغ الشرطة تحركت وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى البرقيق ومن ثم تم نقل الجثمان إلى مشرحة دنقلا لمعرفة سبب الوفاة، وجاء تقرير الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة غرق طبيعي، ووجه وكيل نيابة البرقيق بأن يتم الدفن بواسطة الشرطة وبحضور مدير الشؤون الصحية بالمحلية وقد تم دفن الجثمان، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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