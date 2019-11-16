التاريخ: 16-نوفمبر-2019 فى : حوادث 2 مشاهدة تلقت شرطة ديم موسى بلاغاً من اجنبي يتبع لاحدى دول الجوار افاد في بلاغه بان ابنة خالته شرعت في الانتحار بتناول صبغة الشعر لتقوم الشرطة باسعافها الى المستشفى لتلقي العلاج . Advertisements وبحسب الدار ومن خلال التحريات اتضح بان الفتاة على علاقة باحد الشباب ورفضت اسرتها تزويجها للشاب مما دفعها الى محاولة الانتحار ليتم حجزها بالمستشفى تحت المراقبة وتدوين بلاغ شروع في الانتحار. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتاة تشرع في الانتحار بسبب الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.