سجن قيادي من “قوى الحرية والتغيير” لمخاطبته حشداً ضد النظام البائد

قضت محكمة دوكة الجنائية بولاية القضارف برئاسة مولانا حاتم القرني عبد الرحمن بالحكم على القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير” بمحلية باسندة بولاية القضارف “عامر محمد عثمان ضرائب” بالسجن (3) أشهر والغرامة (30) ألف جنيه.
وتعود تفاصيل القضية بحسب صحيفة المجهر، إلى مخاطبة القيادي لموكب حاشد في باسندة ضد نظام “البشير” في أبريل 2019 واستنكر فيه اغتصاب طالبات طفلات في مدرسة باسندة الاساسية المختلطة من بعض منسوبي النظام البائد، وحمل خلال المخاطبة، المسؤولية لنائب رئيس المؤتمر الوطني ومدير التعليم محمد آدم الذي تستر على الأمر، واكتفى بنقل منسوبي المؤتمر الوطني مغتصب الطفلات إلى مدرسة أخرى،
وكان نائب رئيس المؤتمر الوطني المباد محمد آدم قد حرك بلاغاً تحت طائلة مادة القذف ضد القيادي، وبجانب الشاكي نائب رئيس المؤتمر الوطني المباد حضر جلسة المحكمة أمس رئيس اللجنة الأمنية العقيد شرطة علي ميرغني كربوس.
واستنكر ناشطون بباسندة حكم المحكمة الذي قالوا إنها تجاهلت قضية الطفلات المغتصبات وسجن من طالب بحقوقهن، وأشاروا لعدم تسلم المحكمة صورة من الحكم لذوي القيادي الذي تم الزج به في سجن القضارف الكبير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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