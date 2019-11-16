صرفة صندوق تتسبب في حظر مقيمة في دبي

بائعة بالسوق الشعبي بام درمان قامت بتربية اطفالها ومعها زوجها بالمال الحلال وبسبب عدم منحها صرفة الصندوق الخاصة في يوم 30/7 قامت بفتح بلاغ بقسم شرطة ام بدة شمال وبعد التحريات تمكنت شعبة المباحث من القاء القبض على المتهمة “ب” “أ” وتم تدوين بلاغ في مواجهتهما وبكفالة مالية تقدر بحوالي 52 الف جنيه قامت النيابة باطلاق سراحهما بالضمانة وبعد اكتمال التحريات تم تحويل البلاغ لمحكمة ام بدة وامام مولانا ابو بكر المهاب عقد جلسة واستمعت المحكمة لاقوال الشاكية هاجر .

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حيث سردت قائلة بانها كانت تشترك مع المتهمة في صندوق اول وصندوق ثاني وتدفع مبلغ 5 الف والفين جنيه للمتهمة ولكن تفاجأت بايقاف الصندوق وجاءت ابنتها لاستلام صرفة والدتها تأخرت المتهمة بسبب سفرها خارج ارض الوطن موضحة بانها علمت اخيراً بان الصندوق موقوف وكانت المتهمة وقتها تستلم منها المبلغ المطلوب فيما اكدت المتهمة بحسب الدار بان الشاكية قالت بالفم المليان انا دايرة الصرفة الاخيرة الا ان الشاكية انكرت ذلك واكدت للمحكمة بان صرفتها حددت لها امينة مال الصندوق يوم 30/7.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)