“تحرير السودان”: المجلس السيادي لا يمثل عدواً لـ”الجبهة الثورية”

أكد عضو وفد حركة جيش تحرير السودان جمعة الوكيل أن المجلس السيادي لا يمثل – بأي حال من الأحوال – عضواً للجبهة الثورية. وأوضح جمعة لمصادر أمس، أن تعيين ولاة الولايات قبل الاتفاق من شأنه أن يعرقل المفاوضات القادمة دون إيقافها.

وقال الوكيل بحسب صحيفة الصيحة: “إذا تم الاتفاق حول إعلان المبادئ فإن المفاوضات ستستمر دون شروط”، وأضاف “هناك جدية من الحكومة الانتقالية حول عملية السلام والذي يعتبر محوراً استراتيجياً لنا في الحركات المسلحة”.

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بدوره، كشف عضو المكتب القيادي للجبهة الثورية محمد سيد أحمد الجكومي أن المفاوضات القادمة حددت ثلاثة مسارات جديدة للتفاوض منها مسار الشمال والشرق والوسط، وأكد أن الاتحادي الديمقراطي سيكون جزءاً من كل هذه المسارات باعتباره حزباً قومياً، وأوضح أن مسار الوسط يشمل النيل الأبيض والجزيرة وسنار وكردفان باستثناء جنوب كردفان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)