الشرطة تعثر على امرأة مذبوحة بام درمان

التاريخ: 16-نوفمبر-2019 فى : حوادث 63 مشاهدة عثرت شرطة ابو سعد غرب على امراة مذبوحة ذبح الشاة من الوريد للوريد عندها تحركت شعبة المباحث بابو سعد غرب ترافقهم شرطة مرسح الجريمة بابو سعد غرب وقاموا بكافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال جثة الزوجة القتيلة من الرسم الكروكي وتصوير الجثة واخذ العينات ورفع البصمات باورنيك “8” جنائي تم نثل جثة المقتولة لمشرحة ام درمان فيما تسعى شعبة مباحث ابو سعد غرب باجراء تحقيقات دقيقة للوصول لمرتكب الجريمة. Advertisements وبحسب الدار تم نقل الجثة لمشرحة ام درمان وبامر تشريح صاد من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير المشرحة وتم تشريح الجثة لمعرفة اسباب الوفاة وفي موكب حزين تم تسليم الجثة لذويها لمواراتها الثرى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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