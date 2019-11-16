 دجال يحتال على امراة لعلاج والدتها

التاريخ: 16-نوفمبر-2019
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تقدمت احدى المواطنات ببلاغ بموجب عريضة لقسم المدينة بحري وذلك على إثر قيام الدجال بخداعها بعلاج والدتها ليتمكن من اخذ مبالغ مالية منها وصلت الى مبلغ تسعمائة الف جنيه على دفعات.
بحسب الدار بعد عجزه عن علاج والدة الشاكية المريضة قام باغلاق هاتفه وقطع الاتصالات مع الشاكية التي قامت بتقديم بلاغ في مواجهته شارحة فيه تفاصيل الاحتيال عليها من قبل الدجال لتقوم الشرطة بمتابعة الاجراءات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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