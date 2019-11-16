 دجال يحتال على امراة لعلاج والدتها

التاريخ: 16-نوفمبر-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة تقدمت احدى المواطنات ببلاغ بموجب عريضة لقسم المدينة بحري وذلك على إثر قيام الدجال بخداعها بعلاج والدتها ليتمكن من اخذ مبالغ مالية منها وصلت الى مبلغ تسعمائة الف جنيه على دفعات. Advertisements بحسب الدار بعد عجزه عن علاج والدة الشاكية المريضة قام باغلاق هاتفه وقطع الاتصالات مع الشاكية التي قامت بتقديم بلاغ في مواجهته شارحة فيه تفاصيل الاحتيال عليها من قبل الدجال لتقوم الشرطة بمتابعة الاجراءات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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