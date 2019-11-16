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طه سليمان يغني في دنقلا اليوم

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Samira Yousif 0 تبليغ

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طه سليمان يغني في دنقلا اليوم

 

يلتقي الفنان الشاب طه سليمان جمهوره بالولاية الشمالية خلال حفل خيري ساهر يستضيفه مسرح مهيرة بمدينة دنقلا، مساء اليوم السبت، من تنظيم النادي السوداني للسكري.

 

 

 

يذكر ان طه تم تنصيبه سفيراً للنوايا الحسنة للسكري من قبل الاتحاد السوداني للسكري للفترة من 2019 حتى 2021 تقديراً للدور المجتمعي الذي يقوم به الفن في تسليط الضوء على هذه القضايا، ولارسال رسائل توعية لتحريك المجتمع نحو النهج الصحي في الحياة التي تحد من مخاطر هذه الامراض.

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وجاء اختيار طه سليمان بحسب آخر لحظة من قبل الاتحاد السوداني للسكري ممثلا في جمعية السكري السودانية والجمعية السودانية لسكري الاطفال، ومنظمة تعزيز برنامج السكري ومنظمة رعاية مرضى السكري.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

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