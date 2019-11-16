اصوات المدينة تعود لـ (مزيكا الشارع)

تعود فرقة “اصوات المدينة” لجولات “مزيكا الشارع” في الساحات والميادين العامة. حيث تحيي عصر اليوم حفلا خيرياً بمتنزه راما بمنطقة السوق المركزي لالخرطوم، يشارك فيه عدد من المبدعين ومجموعة من المبادرات الانسانية والمنظمات الخيرية. Advertisements ووفقاً لآخر لحظة، ان آخر ظهور جماهيري لفرقة أصوات المدينة كان الشهر الماضي، معرض الكتاب ببري، وقبله باستاد ود نوباوي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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