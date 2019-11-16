تدشين حفلات (أسرتنا) بدار الفنانين

يدشن مجلس نقابة المهن الموسيقية اعمال تةامته مع جمعية اسرتنا لرعاية الاطفال المعاقين. Advertisements حيث يستضيف مسرح الفنانين مساء اليوم اولى الحفلات الخيرية لدعم مشاريع الجمعية والذي يحييه الفنانون عبد القادر سالم ونجم الدين الفاضل ومجذوب اونسة، وعماد يوسف ومحمد الفاتح زولو الذي يعود للحفلات العامة بعد غياب، ويصاحب الحفل بحسب آخر لحظة معرض لاعمال اطفال الجمعية، تشمل ابداعات خزفية وفلكلور وأعمال نجارة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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