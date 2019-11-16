حفل جماهيري خيري لذوي الإعاقة بمشاركة عدد من الفنانين

تقيم جمعية أسرتنا لذوي الإعاقة، حفلاً خيرياً لصالح المعاقين، يحييه الفنانون: عبد القادر سالم ونجم الدين الفاضل ومجذوب أونسة وعماد يوسف ومحمد زولو، دعماً لجمعية أسرتنا لذوي الإعاقة، ويسبق الحفل معرض للمشغولات اليدوية. وذلك مساء اليوم الساعة السابعة بمسرح اتحاد الفنانين بأم درمان، علماً بأن قيمة التذكرة مائة جنيه، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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