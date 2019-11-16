عازف بفرقة فنان مشهور يسرق مبلغاً كبيراً من زميله..!!

فقد عازف بفرقة فنان شاب أم درماني، مبلغاً مالياً كبيراً كان بحوزته داخل السيارة الخاصة به، وكان برفقته زميله العازف بذات الفرقة، إلا أنه لم يشك في الأمر للعلاقة التي تربط بينهما، لكن ساوره الشك حينما ترك العازف المتهم الفرقة دون أسباب، كاشفاً عن نيته في شراء ركشة للعمل بها، فما كان من زميله إلا أن وجه له الاتهام بسرقة المبلغ وهدده اللجوء للقضاء، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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