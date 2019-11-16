تعرضت المغنية مونيكا روبرت لهجوم شرس من أعضاء القروب الإسفيري (السميع السوداني) وذلك بعد نشرها فيديو وهي تردد أغنية (أعطف علي يا ريم) مع إحدى الفتيات، ووصف البعض صوتها بالفارغ، وأنه ليست لديه علاقة بالغناء واعتمادها على شكلها (ما بيأكل عيش).
فيما طالبها آخرون بحسب صحيفة السوداني، بترك الغناء والبحث عن مهنة أخرى تليق بها مثل الإعلانات، بينما هاجمها البعض قائلين إنها قامت بتشويه الأغنية لضعف صوتها وأدائها، في حين أشاد الغالبية بصوت الفتاة التي كانت تغني معها في الفيديو بأنه جميل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المغنية مونيكا روبرت تتعرض لهجوم شرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.