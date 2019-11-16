المغنية مونيكا روبرت تتعرض لهجوم شرس

تعرضت المغنية مونيكا روبرت لهجوم شرس من أعضاء القروب الإسفيري (السميع السوداني) وذلك بعد نشرها فيديو وهي تردد أغنية (أعطف علي يا ريم) مع إحدى الفتيات، ووصف البعض صوتها بالفارغ، وأنه ليست لديه علاقة بالغناء واعتمادها على شكلها (ما بيأكل عيش).

فيما طالبها آخرون بحسب صحيفة السوداني، بترك الغناء والبحث عن مهنة أخرى تليق بها مثل الإعلانات، بينما هاجمها البعض قائلين إنها قامت بتشويه الأغنية لضعف صوتها وأدائها، في حين أشاد الغالبية بصوت الفتاة التي كانت تغني معها في الفيديو بأنه جميل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)