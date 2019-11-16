إكمال الترتيبات لاستئناف الدراسة بجامعة المناقل

التاريخ: 16-نوفمبر-2019
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قال مدير جامعة جامعة المناقل للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور عبد الناصر محمد احمد، ان تسجيل الطلاب الجدد سيبدأ في الاول من ديسمبر المقبل، على ان تبدأ الدراسة في الثامن منه، وستجرى المعاينات بمقر الجامعة.
واجتمع مدير الجامعة بأمين الصندوق القومي لرعاية الطلاب بحسب آخر لحظة، وتم التداول في الاجتماع الطارئ لمجلس العمداء، فيما تبدأ الدراسة للدفعة الثالثة لجميع الكليات في الثامن من ديسمبر المقبل، لتكتمل المنظومة الجامعية في الخامس عشر من ديسمبر موعد استئناف العام الجامعي للدفعتين الاولى والثانية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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