تفاصيل إيقاف مدير مكتب وزير البنى التحتية والنقل

أعلن وزير البنى التحتية والنقل هاشم طاهر شيخ طه، إيقاف مدير مكتبه التنفيذي الملكف حبيب العبيد علي يوسف لتورطه في تحرير خطاب طلب مساعدة لعلاج شقيقة الوزير. وأوقف شيخ طه التصديق المالي الصادر من إدارات وزارته لدعم علاج شقيقته.

وأقسم وزير البنى التحتية والنقل بحسب صحيفة السوداني، ثلاث مرات بأن مدير المكتب التنفيذي حرر الخطاب دون علمه، وأنه فور علمه بالأمر وجه بإيقاف الإجراء. وأشار الوزير إلى أن مدير مكتبه تم تعيينه حديثاً، ولم يكن في الموقع من قبله، واطلع على أوراق علاج شقيقته خلال تأمين أفراد أسرة الوزير، وقام بمخاطبة بعض الإدارات التابعة للوزارة دون الرجوع للوزير.

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وكان نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي قد تداول خطاباً ممهوراً بتوقيع مدير المكتب التنفيذي الوزاري المكلف حبيب العبيد علي يوسف صادر بتاريخ الأربعاء 13 نوفمبر الجاري، موجهاً لإدارات الموانئ والطرق والجسور والسكك الحديدية أفاد فيه بأن شقيقة الوزير هاشم طاهر شيخ طه، تحتاج إلى عملية جراحية مستعجلة بقيمة (145) ألف جنيه، ومطالب المدير من هيئة الموانئ البحرية والهيئة القومية للطرق والجسور بدفع كل منها مبلغ (50) ألف جنيه، ومن هيئة السكة الحديد دفع مبلغ (45) ألف جنيه، ثم أصدر حبيب خطاباً ثانياً أول أمس، الخميس، أفاد فيه بأن خطاب طلب الدعم لعلاج شقيقة الوزير تم دون علمه وطالب بإيقافه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)