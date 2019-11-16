اضافة مواقع جديدة لتقديم الخدمات الصحية

جددت هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم حرصها على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمؤمن عليهم عبر البطاقة العلاجية، وذلك من خلال جعل الخدمات العلاجية اكبر مساحة جغرافية وفق التوزيع الجغرافي للسكان بالولاية.

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وأكد مدير إدارة الخدمات الصحية بالهيئة، دكتورعمرو الجاك، بحسب آخر لحظة، على الزيادة المستمرة والتوسع الكمي والنوعي في الخدمة الطبية لحاملي البطاقة العلاجية، مشيراً إلى أن الهيئة تقدم العديد من الخدمات وفق احتياجات المؤمن عليهم، وقال الجاك في بدء تقديم خدمة التأمين الصحي بمراكز عوافي، ومركز دار الدواء، ومركز المقرن، بمحلية كرري كمستوى أول وثاني، وأضاف أن المرافق العلاجية التي تقدم الخدمة بلغت “399” مؤسسة صحية موزعة على جميع محليات الولاية السبع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)