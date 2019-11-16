محمد عبد الكريم: على الحكومة تقديم استقالتها قبل ان تقال

التاريخ: 16-نوفمبر-2019 فى : أخبار 33 مشاهدة دعا امام وخطيب مسجد الجريف غرب الشيخ محمد عبدالكريم الحكومة الانتقالية تقديم استقالتها قبل أن تقال، ووجه انتقادات عنيفة لوزراء الحكومة بسبب تصريحاتهم التى تنفتقد للكياسة والحكمة، والتى بسببها تضرر السودان كثيراً، كما وجه انتقادات لمدير المناهج عمر القراي وقال:”نشيد باخواننا فى بخت الرضا ونكبر فيهم وقفتهم القوية والانحياز لدينهم وتصديهم لمدير المناهج”. Advertisements وأضاف: (نشيد أيضاً بالمعلمين والمعلمات الذين خرجوا ضد وزير التربية”. وقال عبد الكريم في خطبة الجمعة امس بحسب آخر لحظة: “ماظنكم بحكومة جاءت وقد تربصت بأهل السودان الدوائر وأطلق زعمائها قبل مجيئهم شرورهم في ضرورة العلمنة القسرية وفرض الرؤية الآحادية من جانب من الفئة التي سرقت ثورة شعب كامل” وأضاف: “ما ظنكم في حكومة قبل أن يجلس وزيرعدلها فى كرسيه يتحدث عن ضرورة فصل الدين عن الدولة”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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