نبيل اديب: سنستدعي شخصيات في قمة السلطة

شكا رئيس لجنة التحقيق في حادثة فض الاعتصام د. نبيل اديب من وجود مشاكل لوجستية تواجه اللجنة تتعلق بتوفير مقر لها، وعزا ذلك بسبب الوسائل البروقراطية المتبعة من قبل الحكومة في تسهيل خدمات اللجنة، مشيراً مخحاطبتهم رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك بشأن ذلك.

وأوضح ان رئيس الوزراء تعهد بتوفير المقر خلال يومين، وقال انهم لا يستبعدون مواجهة ضغوط لجهة انهم سيقومون باستدعاء شخصيات في قمة السلطة وساتجوابهم، على الرغم من انهم لم يتعرضوا لاي ضغوط رسمية حتى اللحظة.

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وأكد أديب ان اللجنة ستقبل الفيديوهات المتداولة بعد فحصها بواسطة خبراء لمعرفة صحتها والتأكد من دفع المتورطين لارتكاب الجرم، وهل تم باوامر ام بمخالفة له، ومن ثم تحديد الاتهام من عدمه.

وشدد أديب، بحسب آخر لحظة، باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل من يحاول التأثير والتدخل في شؤون اللجنة وتقديم كل من تثبت في حقه التهم مهما كانت صلة القرابة او صداقتهم ومعرفتهم به، وقطع بانه لا كبير على القانون، وتخوف أديب من عدم ادلاء المواطنين بشهاداتهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365