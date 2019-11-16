مقتل (13) مواطناً وجندي من “يونسفا” بأبيي على يد متفلتين

كشفت لجنة إشراف أبيي جانب السودان (أجوك) عن وجود قوة متفلتة من جنوب السودان في (11) معسكراً داخل مربع منطقة أبيي، مشيرة إلى استمرار الاعتداءات على مواطني المنطقة من قبل المجموعات المتفلتة، وهو ما أدى لمقتل (13) مواطناً وأحد جنود البعثة الأممية لحفظ السلام بالمنطقة “يونسفا”، واعتبر خرقاً واضحاً لاتفاق 20 يونيو 2011، والذي أقرّ بأن تكون المنطقة منزوعة السلاح.

واعتبر محمد الصالح صلوحة رئيس اللجنة الإشرافية في تصريح بحسب صحيفة السوداني، وجود المعسكرات واستمرار الاعتداءات خرقاً واضحاً لاتفاق 20 يونيو 2011، والذي أقرّ بأن تكون المنطقة منزوعة السلاح. وكشف عن مخاطبة اللجنة لبعثة (يونسفا) ومكتب الأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية بشأن وجود هذه المعسكرات، إلا أن اللجنة لم تتلقَّ أيَّ رد.

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وقال صلوحة إن الاعتداءات طالت أحد التجار بمنطقة أبيي الأيام الماضية، الذي قام المتفلتون بنهب مبلغ (37) مليون جنيه كانت بحوزته، مشيراً إلى وقوع عدد من الاعتداءات على المواطنين بسوق “فيض النعام” ونهب أعداد كبيرة من الأبقار. وشدد صلوحة على ضرورة ضبط النفس لتحقيق السلام والتعايش السلمي بأبيي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)