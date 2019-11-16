الفكي: وفد من “قوى الحرية” ووزراء سيشاركون في مفاوضات جوبا

أكد عضو مجلس السيادة عضو الوفد الحكومي المفاوض محمد الفكي سليمان، جاهزية الحكومة لبدء الجولة الثانية من المفاوضات في 21 نوفمبر بجوبا.

وقال الفكي لمصادر: “تم تجهيز الملفات مع مسارات أساسية في القانون، الإدارة والحكم، الترتيبات الأمنية، الملف الاقتصادي والاجتماعي”، وأضاف: “سيشارك وفد من قوى الحُرية والتغيير، وفريق من الخبراء، إلى جانب عدد كبير من الوزارات، من وزارات المالية، العدل، الحكم الاتحادي، الدفاع، الداخلية، والأجهزة الأمنية بكل مستوياتها”.

Advertisements

لافتاً إلى أن مسارات التفاوض هي ما تم تحديدهُ سابقًا: شرق السودان، المنطقتان، شمال السودان، وسط السودان، إضافة لمسار دارفور، وقضايا ذات طبيعة خاصة “بعض المناطق”، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)