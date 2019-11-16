اجتماع وزاري هام لمصر وإثيوبيا والسودان بشأن “سد النهضة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية لمصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة.

ويعقد الاجتماع، اليوم الجمعة، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، وذلك في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 6 نوفمبر الجاري، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، وحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

اجتماع وزاري لمصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة

وخلال الاجتماع، أشار وزير المياه والري المصري، محمد عبد العاطي، في كلمته الافتتاحية إلى أن مصر ترحب بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي لأول مرة في هذه المفاوضات، وأضاف أن مصر تعول على هذا الاجتماع من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء سد النهضة، كما تم التأكيد على التزام مصر بالوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن لصالح شعوب الدول الثلاث.

وتم خلال اليوم الأول تناول العروض التوضيحية التي تشتمل على رؤية كل دولة في قواعد الملء والتشغيل المقترحة، حيث تم التأكيد على أن بناء المقترح المصري جرى على أساس المبادئ والأسس التي سبق وتوافقت عليها الأطراف، وتم تبادل المناقشات الفنية بخصوص استفسارات الدول الثلاث على العروض التوضيحية المقدمة.

RT