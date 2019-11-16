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التحقيق مع نافع ويوسف عبد الفتاح

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 16-نوفمبر-2019

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التحقيق مع نافع ويوسف عبد الفتاح

 

بدأت النيابة العامة، ممثلة في اللجنة التي كونها النائب العام مولانا تاج السر الحبر، في البحث عن أماكن مدبري ومنفذي إنقلاب ٣٠ يونيو 1989، بعد إصدار أوامر قبض ومذكرات استدعاءات.

 

 

 

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وكشفت مصادر موثوقة ، ان التحقيقات بدأت مع نافع على نافع، بنيابة الشمالي بالخرطوم، بجانب التحري مع العميد (م) يوسف عبدالفتاح، الى إن عبد الفتاح أورد معلومات خطيرة، حول فنيات الإنقلاب والتنفيذ.

 

 

 

 

وتابعت المصادر بحسب آخر لحظة، أن النيابة إستجوبت الصادق المهدي “رئيس الوزراء المنتخب”، الذي أطاح به الإنقلابيون في 30 يونيو 1989م، كما شمل الإستجواب الفريق مهدي بابو نمر، بوصفه أحد أبرز قادة هيئة الأركان، أبان الحكومة الديمقراطية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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