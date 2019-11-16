لجنة المعلمين تستنكر تعرض معلمين للاعتداء والتهديد

كشفت لجنة المعلمين السودانيين عن تعرض معلمين للاعتداء البدني واللفظي، والتهديد بالأسلحة النارية من قبل منسوبي النقابة أمس الأول أثناء فعالية بصالة المُعلم، وحملت النقابة مسؤولية ماحدث، وطالبت بضرورة إلغاء قانون الاتحادات 2004م والنقابات 2010م، وشددت على أنه لابد من وضع الأمور في نصابها الصحيح حتى تعود النقابات المختطفة إلى أهلها.

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وقالت لجنة المعلمين في بيان أمس بحسب آخر لحظة، “تنادت فلول النظام المندحر وكتائب ظله وكتائب ظله، منسوبو بلطجية مايسمى بالنقابة وأمانة العاملين بحزب المؤتمر – اللاوطني – إلى صالة المعلم في محاولة يائسة وأخيرة لرفع معنويات منسوبيهم الهابطة هبوط ألفاظهم وهتافهم وسلوكهم ظنا منهم أنهم سيوقفون قطار التغيير ولكن هيهات”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)