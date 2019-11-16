إحباط تهريب عملات أجنبية بمطار الخرطوم

التاريخ: 16-نوفمبر-2019
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تمكنت السلطات المختصة بمطار الخرطوم من إحباط محاولة تهريب عملات أجنبية لخارج البلاد، وأكدت استمرار جهودها في مكافحة التهريب. وقال مصدر بأمن المطار في تصريح، إنه تم ضبط أحد المتهمين وبحوزته (5) آلاف ريال سعودي، و(6) آلاف ريال قطري.
فيما تم ضبط متهم آخر وبحوزته (90) ألف ريال سعودي، مشيراً إلى أن المتهمين تم تسليمهم لشرطة الجمارك بالمطار. وأكد المصدر أن مستوى الرقابة بالمطار تطور بشكل ملحوظ، مما أسهم بصورة كبيرة في الحد من عمليات التهريب عبر المطار، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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