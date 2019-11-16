مصرع (8) اشخاص احتراقاً في حادث مروري

التاريخ: 16-نوفمبر-2019 فى : حوادث 9 مشاهدة لقي (8) أشخاص بينهم طفل مصرعهم احتراقا، وأصيب (4) آخرين داخل حافلة شريحة في حادث مروري بينها وشاحنة في منطقة المكابراب بطريق التحدي ولاية نهر النيل. Advertisements وبحسب مصادر شرطية وفقاً لآخر لحظة، فإن سبب الحادث التخطي الخاطئ، ونتج عنه تصادم الحافلة الشريحة القادمة من الخرطوم بشاحنة قادمة من بورتسودان، وتسببت قوة الاصطدام في حريق كامل للشريحة تسبب في وفاة ثمانية أشخاص بينهم طفل، وإصابة أربعة آخرين إصابات متفاوتة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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