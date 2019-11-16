المؤتمر الوطني: شطب طعن حل الحزب صفعة أليمة لـ(زيرو فساد)

التاريخ: 16-نوفمبر-2019
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أكدت هيئة محامي المؤتمر الوطني المكونة من 20 محامياً ، شطب الطعن الذي تقدمت به منظومة (زيرو فساد) والذي طالبت فيه بحظر الوطني.
وقالت الهيئة في تعميم: تمكنت هيئة الدفاع عن حزب المؤتمر الوطني في الطعن الاداري نمرة: {ط إ /2019/34م} المقيد بمحكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية بمحكمة استئناف الخرطوم من الطاعن/ نادر محمد العبيد المسنود من منظومة (زيرو فساد)، والتي يطلب فيها من المحكمة حظر نشاط حزب المؤتمر الوطني، تمكنت من الفوز بقرار المحكمة الذي قضي بشطب الطعن عند مرحلة كتابة المذكرات.
وفندت الهيئة بحسب صحيفة الجريدة، ما ذكره رئيس المنظومة بأن المحكمة قبلت الطعن الذي تقدمت به (زيرو فساد) قائلة: معلوم لدى القانونيين ماذا يعني انهاء جولة التقاضي عند مدخل الإجراءات، وأردفت مما يجعلنا نصف القرار بأنه صفعة أليمة وتلقي قاسي للباطل، وفي الوقت ذاته بحسب تعبير هيئة الدفاع عن الوطني اطلالة نضيرة ومقدم عادل للحق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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