وزير يوقف دعماً مالياً لعلاج (شقيقته)

أشعل خطاب مسرّب من وزارة البني التحتية والنقل، الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بصورة غير مسبوقة، لكونه حوي طلباً لتوفير اموال من الخزانة العامة، لعلاج شقيقة أحد الوزراء،في وقت اوقف وزير البني التحتية هاشم طاهر الاجراءات استخراج مبلغ دعم العلاج فوراً بحسب خطاب ثان صادر من مدير المكتب التنفيذي الوزاري المكلف، حبيب العبيد، وقال الخطاب ان طلب الدعم لعلاج شقيقة الوزير تم دون علمه. قبل ان يطالب بايقافه باسرع ما يكون.

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وفي غضون ذلك كشفت مصادر بحسب آخر لحظة عن اتجاه لاخضاع مدير المكتب التنفيذي الوزاري المكلف حبيب العبيد للتحقيق بسبب الخطاب، وكان مدير المكتب التنفيذي المكلف بوزارة البنى التحتية والنقل حبيب العبيد أرسل خطاب الى الشؤون المالية والادارية يطلب فيه التصديق على مبلغ “145.600” جنيه لعلاج شقيقة وزير البني التحتية والنقل هاشم طاهر شيخ طه، ووجه الخطاب بتوفير الأموال من هيئة الموانئ البحرية والهيئة القومية للطرق والجسور بواقع خمسين ألف لكل هيئة، بجانب توفير”45″ ألف من هيئة السكك الحديد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)