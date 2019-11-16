إطلاق سراح الأمين العام الأسبق لديوان الضرائب

التاريخ: 16-نوفمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة أطلقت نيابة الأموال العامة سراح الأمين العام الأسبق لديوان الضرائب عبد الله مساعد إدريس بعد التحقيق معه بتهمة تبديد المال العام. Advertisements وكانت نيابة الأموال العامة أصدرت أمراً بالقبض على إدريس وفقاً لتقرير المراجع العام وأخضعته للتحقيق حول التهمة الموجهة إليه وأطلقت سراحه بعد اكتمال التحقيق، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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