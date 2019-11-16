“الخارجية” تعيد (15) دبلوماسياً وسفيراً فصلتهم الإنقاذ للخدمة

علمت مصادر، إنّ وزارة الخارجية قرّرت إعادة (15) دبلوماسياً وسفيراً للخدمة، كان قد تمّ فصلهم إبان فترة حكومة الإنقاذ السابقة.

وكانت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله قد شكلّت لجنة لإعادة المفصولين تعسفياً من الوزارة منذ 1989 وحتى سقوط الحكومة السابقة.

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وقال مصدر إنّ اللجنة توصلّت إلى أنّ كثيراً من الذين تمّ فصلهم وصلوا إلى سن التقاعد، مشيراً إلى أنّهم سينالون حقوقهم كاملة، ورجح المصدر أن تستوعب كوادر جديدة خلال العام المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)