القمة في مأزق حرج بسبب المنتخب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سيكون الجهازيين الفنيين للمريخ والهلال في مأزق محرج للغاية في مباراة القمة المحدد لها الثالث والعشرين من الشهر الجاري بالقلعة الحمراء وذلك بسبب عودة المنتخب الوطني قبل (48) ساعة فقط من موعد المباراة، وهو ما قد يتسبب في تراجع كبير في مستوى اللاعبين بسبب الإرهاق، اذ درج الدوليون على الظهور الضعيف بعد أي رحلة خارجية للمنتخب بدرجة دفعت الكثير من المدربين لإبعادهم عن المشاركة في المباريات التي تعقب عودة المنتخب.

وسيكون المريخ الأكثر تضررا لوجود (6) لاعبين في التشكيلة الأساسية وهم أبوعشرين، أمير كمال، أحمد آدم، محمد الرشيد، محمد حامد التش ورمضان عجب.

ويعاني المريخ من نقص حاد في صفوفه بعد أن خرج بكري المدينة من كشوفاته وسقط محمد عبد الرحمن من حسابات الجهاز الفني تماما ويفقد الأحمر منجد النيل للإيقاف ليكون جمال أبوعنجة أمام محك صعب سيفاقمه الضعف والتردي الإداري الكبير.