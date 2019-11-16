الهلال يعرض(٢)مليار على أسرة ساحر السلاطين

الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة أن نادي الهلال الخرطوم عرض مليارين على اسرة ساحر السلاطين منتصر عثمان لتغيير مساره بالضغط على المريخ الفاشر لاطلاق سراح اللاعب للهلال.

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