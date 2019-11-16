“صفعات قوية”… “أنصار الله” تلحق خسائر فادحة بقوات التحالف العربي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت جماعة “أنصار الله” ، اليوم الجمعة، إلحاق خسائر بقوات التحالف العربي، خلال تصدي الجماعة لهجمات على الحدود اليمنية السعودية، وداخل اليمن.

ذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أن التحالف واصل تصعيده في جبهات الحدود والداخل من خلال التحشيد والزحوفات تحت غطاء جوي مستمر، بأكثر من 12 غارة.

ووفقاً للعميد سريع، لم تحقق زحوفات التحالف أي تقدم يذكر، وتلقت قواته “صفعات قوية” حسب وصفه.

واتهم سريع، التحالف بتنفيذ خرق واضح وصريح لاتفاق السويد، بشن غارة جوية على منطقة اللحية في محافظة الحديدة غربي اليمن.