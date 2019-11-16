جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت غارات جوية على شمالي غزة، قال إنها تستهدف أهدافا لحركة “حماس”.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، قالت ورزة الدفاع: “نقوم حاليا بقصف أهداف لحماس شمالي غزة”.

من جانبه، قال المركز الفلسطيني للإعلام “لا إصابات حتى اللحظة جراء الغارات الأخيرة التي استهدفت عدد من مواقع المقاومة شمال قطاع غزة”.

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